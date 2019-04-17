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''Rusya'da emekli maaşları yaşam için yeterli değil''

Rusya Başbakanı Dmitriy Medvedev, ülkede emekli maaşlarının iyi bir yaşam için yeterli olmadığını söyledi.

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Medvedev, Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması'nda hükümetin çalışmaları hakkında bilgilendirme konuşması yaptı.

Ülkedeki enflasyon oranlarının hedeflendiği seviyeye ulaşacağını ifade eden Medvedev, "Geçen yılın sonunda, enflasyon oranı hedeflenen değer civarındaydı. Bu yılın başında enflasyon oranı artmaya başladı. Ancak bu artışın kısa zamanda duracağını ve yılın sonunda hedeflediğimiz orana geleceğini umuyoruz." dedi.

İlaçların fiyatlarının artmaması için devletin fiyat düzenleme mekanizmalarını iyileştirmeye devam ettiğini belirten Medvedev, konuyla ilgili yasa tasarısının hazırlandığını ve kabul edilmesi gerektiğini ifade etti.

Medvedev, emekli maaşlarının seviyesine de dikkati çekerek, "İyi bir yaşam, aynı zamanda para meselesine bağlıdır. Bugün emekli maaşlarının seviyesi bunun için yeterli değildir." diye konuştu.

Ekonomide geçen sene olumlu eğilimlerin kaydedildiğini dile getiren Medvedev, "Son derece olumsuz dış koşullarda ileri doğru hareket etmeyi öğrendik. Sonu olmayan petrol fiyatlarındaki dengesizlik, ticaret savaşlarını kastediyorum. Elbette son dönemde yaptırımlar da yoğunlaştı." ifadelerini kullandı.

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