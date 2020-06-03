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Dünya

Rusya'da enfeksiyon hastanesinde yangın: 1 ölü

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki bir enfeksiyon hastanesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

AA03 Haziran 2020 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:53
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Rus RIA haber ajansının Acil Durumlar Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı habere göre, St. Petersburg'daki 4 katlı Botkin Enfeksiyon Hastanesinin 2. katında yangın çıktı.

274 hastanın ve 87 sağlık çalışanının bulunduğu binada çıkan yangında 1 hasta yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre, yangına bir hastanın yatakta sigara içmesinin neden olduğu, alevlerin kontrol altına alındığı ifade edildi.

Rusya'nın St. Petersburg kentinde, Kovid-19 vakalarının tedavi edildiği hastanede 12 Mayıs'ta çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirmişti.

Krasnogorsk kentinde yatağa bağlı hastaların kaldığı bakımevinde çıkan yangında da 9 kişi ölmüştü.

Başkent Moskova'da 9 Mayıs'ta Kovid-19 hastalarının tedavi gördüğü hastanede çıkan yangında ise 1 kişi hayatını kaybetmişti.

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