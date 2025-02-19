İSTANBUL 7°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3023
  • EURO
    37,8951
  • ALTIN
    3435.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da eski milletvekiline darbe girişimi suçlaması
Dünya

Rusya'da eski milletvekiline darbe girişimi suçlaması

Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması eski milletvekili İlya Ponomaryov'a, iktidarı ele geçirme planı yaptığı suçlamasıyla dava açıldığı bildirildi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 12:52 - Güncelleme:
Rusya'da eski milletvekiline darbe girişimi suçlaması
ABONE OL

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Ponomaryov'un 2022'de Polonya'da "Halk Milletvekilleri Kongresi" adlı siyasi hareketi kurduğu belirtildi.

Söz konusu hareketin "sürgündeki yeni Rus hükümeti" olarak nitelendirildiği ifade edilen açıklamada, Ponomaryov'un ayrıca Rusya'daki iktidarı ele geçirmek için Ukrayna ile bağlantılı bir askeri örgütle çalıştığı ileri sürüldü.

Açıklamada, FSB'nin, iktidarı ele geçirme planı yaptığı suçlamasıyla Ponomaryov'a dava açtığı kaydedildi.

Ponomaryov'la bağlantılı kişilerin evlerinde aramalar yapıldığı belirtildi.

Rusya'daki yabancı ajanlar, teröristler ve aşırılıkçılar listesinde bulunan Ponomaryov hakkında, 2022'de ülke dışında bulunması nedeniyle mahkemece gıyaben tutuklama kararı alınmıştı.

Ponomaryov'a Rusya'ya dönmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilir.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.