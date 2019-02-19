Lavrov: ABD Fırat'ın doğusunda yarı devlet oluşturmak istiyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "ABD, Suriye’yi bölmek ve Fırat'ın doğusunda yarı devlet oluşturmak istiyor" şeklinde konuştu.

Rus haber ajansı Interfax'da yer alan habere göre, Suriye'deki son gelişmelerle ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Washington ve müttefiklerini bölgede atacakları "meşru olmayan" adımlara karşı uyardı.

ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesinin ülkedeki krizin çözümüne olumlu katkıda bulunacağını söyleyen Lavrov, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde kurulması planlanan tampon bölgenin kontrolünü devretme planlarının ve bu yöndeki açıklamalarının meşru olmadığını belirtti.

ABD'nin Suriye'yi bölmek istediğini vurgulayan Lavrov, Fırat'ın doğusunda devlet benzeri bir yapının kurulmak istendiğinin altınız çizdi.

JEFFREY: REJİMİ SURİYE'NİN KUZEYİNDE İSTEMİYORUZ

Almaya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nda cumartesi günü Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunan ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Franklin Jeffrey, "Suriye'den çekilmemiz ani ve hızlı değil, müttefiklerimizle istişare halinde aşama aşama olacak" demiş, ABD'nin Suriye rejiminin ülkenin kuzeyinde tekrar kontrolü ele geçirmesini istemediğini ifade etmişti.