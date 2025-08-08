İSTANBUL 30°C / 22°C
8 Ağustos 2025 Cuma
  Rusya'da güvenlik toplantısı: Putin FSB'den ayrıntılı rapor istedi
Dünya

Rusya'da güvenlik toplantısı: Putin FSB'den ayrıntılı rapor istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi'ni bölgesel güvenlik gündemiyle topladı. Putin, toplantıda, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un rapor vermesini istedi.

AA8 Ağustos 2025 Cuma 14:28 - Güncelleme:
Rusya'da güvenlik toplantısı: Putin FSB'den ayrıntılı rapor istedi
ABONE OL

Putin, Güvenlik Konseyi'ni "bölgesel güvenlik" gündemiyle topladı.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Rusya Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık etti.

Putin, toplantının başında yaptığı konuşmada, "Bugün bölgesel gündemin bazı konularını, bölgesel politikaları, elbette öncelikle güvenliğin sağlanmasını ve sorunların çözümünü ele alacağız." ifadelerini kullandı.

Vladimir Putin, toplantıda, İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev ve Federal Güvenlik Servisi (FSB) Direktörü Aleksandr Bortnikov'un rapor vermesini istedi.

