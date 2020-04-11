Rusya'da halk Türkiye'yi örnek gösteriyor

11 Nisan 2020 Cumartesi 07:42 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 07:42

146 milyon nüfuslu Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 12 bine yaklaştı. Rus hükümeti durumun kontrol altında olduğunu söylese de karantina koşulları uzadıkça, tartışmalar daha da alevleniyor.

Salgının ülkedeki merkezi olan Moskova’da insanlar koruyucu maske bulamamaktan şikayetçi. TRTHaber'in haberine göre, eczanelerde maske bulamayan Ruslar, sosyal medyada Türkiye'yi örnek gösterip aynı uygulamayı kendi yönetimlerinden de beklediklerini dile getiriyor.

"RUSYA'DA PARASI OLANA SATILACAK"



Rus basını Türkiye'de maske satışının yasaklandığını ve ücretsiz dağıtılmaya başlandığını duyurdu. Konu sosyal medyada yankı uyandırdı. Ülke genelinde parayla bile maske bulunmamasına tepki gösterildi.

Sosyal medyada, "Türkiye vatandaşlarına tıbbi maskeyi ücretsiz dağıtıyor, biz rüyamızda görürüz" mesajı paylaşıldı. Bazıları ise, iki ülkedeki maske yasaklarını kıyasladı.

"Türkiye’de maske satışı yasaklandı, Rusya’da da yasak. Tek bir farkla, Türkiye ücretsiz dağıtacak, Rusya'da ise parası olana satılacak..."

Moskova yönetimi hastane şartları ve tıbbi ekipman yetersizliği konusunda da ağır şekilde eleştiriliyor. Saratov bölgesinde 50 yıl önce Sovyetler Birliği zamanında üretilen maskelerin işçilere dağıtılması tepki çekti.

Hükümet ise çareyi Çin’den 80 milyon maske ve koruyucu ekipman ithal etmekte buldu. Putin’in imzaladığı kararnameye göre tıbbi ekipman ve malzemenin üretimi ve satışını sadece devlet yapacak.