Rusya'da havalimanlarında güvenlik önlemi: İptal ve gecikme uyarısı yapıldı

Rossiya Havayollarından yapılan açıklamada, Şeremetyevo, Vnukovo ve Nijniy Novgorod havalimanlarında uçakların iniş ve kalkışlarına geçici kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle firmaya ait uçakların alternatif havalimanlarına yönlendirildiği veya kalkışlarının ertelendiği bildirildi.

Hava yolunun uçuş programını istikrara kavuşturmak için gerekli tüm önlemleri aldığı belirtilen açıklamada, yolculara çevrim içi pano ve havalimanı bilgi panolarını takip etmeleri önerildi.

Açıklamada, bazı uçuşların iptal edilmesi veya birleştirilmesi gerekebileceği de belirtildi.

Aeroflot Havayolları, yaptığı açıklamada, Şeremetyevo Havalimanı'nda uçakların varış ve kalkışlarına Moskova saatiyle 01.00 ile 05.30 arasında geçici kısıtlama getirilmesi nedeniyle şirketin bazı uçuşlarını alternatif havaalanlarına yönlendirdiği veya kalkışlarını ertelediği hatırlatıldı.

Uçuş programını istikrara kavuşturmak için gerekli tüm önlemlerin alındığı kaydedilen açıklamada, uçuşların iptal edilebileceği veya birleştirilebileceği bilgisi verildi.

Pobeda Havayolları da Rusya'daki bazı havalimanlarında uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 7 Mayıs'ta bazı uçuşlarını iptal edeceğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, "Uygulanan kısıtlamalar nedeniyle 6 ve 7 Mayıs'ta bazı uçuşlarımızı iptal etmek zorunda kalıyoruz. Ayrıca gecikmeler ve alternatif havaalanlarına yönlendirmeler de mümkün." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'da gece boyunca başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlere yönelik Ukrayna ordusu insansız hava aracı (İHA) ile saldırılar düzenlemiş, Rusya ordusu savunma sistemleri pek çok Ukrayna İHA'sını düşürmüştü. Moskova'da ve diğer bazı şehirlerdeki havaalanları güvenlik önlemi olarak uçak iniş ve kalkışlarını geçici olarak durdurmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 9 Mayıs'ta askeri geçit törenine katılacak olan yabancılara güvenlik garantisi veremeyeceklerini söylemişti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise Zelenskiy'in Moskova'ya gelmeyi planlayan dünya liderlerini açıkça tehdit ettiğini ifade etmişti.

Dün itibarıyla 9 Mayıs Zafer Günü'nde Kızıl Meydan'da düzenlenecek askeri geçit törenine katılmak için dünyanın farklı yerlerinden devlet başkanları Moskova'ya gelmeye başlamıştı.