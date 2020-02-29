İSTANBUL 9°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,2336
  • EURO
    6,8843
  • ALTIN
    325.933
  • BIST100
    105994
Dünya

Rusya'da helikopter düştü

Rusya'da özel bir helikopter dağlık bir alana düştü. Arama çalışmaları sonucunda helikopterin enkazı tespit edildi.

IHA29 Şubat 2020 Cumartesi09:47 - Güncelleme: 29 Şubat 2020 Cumartesi 09:47

Rusya’nın Astrahan Bölgesi’nde bulunan Narimanov kentinin 40 kilometre uzağında bulunan Lineynoye köyü yakınlarındaki dağlık alana Robinson R44 tipi özel bir helikopter düştü. Helikopterden sinyaller kesilince Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından bölgede araştırma başlatıldı. Uzun süren aramaların ardından helikopterin enkazına ulaşılabildi. Helikopterin pilotu Viktor Klinoçki’nin olay yerinde öldüğü anlaşılırken helikopterin kuyruk kısmı hariç tüm gövdenin parçalandığı öğrenildi. Pilotun cesedi helikopterler yardımıyla şehre taşınırken, helikopterin enkazı teknik uzmanlar tarafından toplanmaya başlandı. Yaşanan helikopter kazası ile ilgili soruşturma başlatılırken kesin düşüş nedeninin yapılan incelemelerden sonra kesinleşeceği açıklandı.

TSK Esed rejimine ait hedefleri vuruyor! İşte ilk görüntüler

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti
SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

SİHA'larımız Rus yapımı Pantsir'i böyle imha etti

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu
Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Rejime ait kimyasal harp tesisi vuruldu

Türkiye'ye 'İdlib' desteği
Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Türkiye'ye 'İdlib' desteği

Milli yıldız 2 gol attı, takımı kaybetti
Milli yıldız 2 gol attı, takımı kaybetti

Milli yıldız 2 gol attı, takımı kaybetti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.