Rusya'da helikopter kazası: 8 kişi can verdi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki "dünyanın en derin gölü" olarak bilinen Baykal Gölü'nde yerel saatle 07.30'da biri şoför, 8'i Çinli turist olmak üzere 9 kişinin bulunduğu araç, buzun kırılması sonucu suya düştü.

Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Baykal Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Igor Kobzev yaptığı açıklamada, 1 turistin kurtulduğunu, 7 turist ile şoförün kaybolduğunu ve hayatını kaybettiklerinin varsayıldığını ifade etti.

Kobzev, aracın buzun kırılması sonucu suya düştüğü Olkhon adasına giden buz geçidinin erişime kapalı olduğunu, olayın nedenlerinin araştırıldığını belirtti. Kobzev, durumun İrkutsk'taki Çin Konsolosluğuna bildirildiğini aktardı.