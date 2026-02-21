İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Rusya'da helikopter kazası: 8 kişi can verdi

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Baykal Gölü'nün donan bölümünden geçen aracın buz kırılması sonucu suya düşmesiyle 7 Çinli turist ve şoför hayatını kaybetti.

IHA21 Şubat 2026 Cumartesi 14:06 - Güncelleme:
Rusya'da helikopter kazası: 8 kişi can verdi
ABONE OL

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki "dünyanın en derin gölü" olarak bilinen Baykal Gölü'nde yerel saatle 07.30'da biri şoför, 8'i Çinli turist olmak üzere 9 kişinin bulunduğu araç, buzun kırılması sonucu suya düştü.

Olay yerine Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, Baykal Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi. Vali Igor Kobzev yaptığı açıklamada, 1 turistin kurtulduğunu, 7 turist ile şoförün kaybolduğunu ve hayatını kaybettiklerinin varsayıldığını ifade etti.

Kobzev, aracın buzun kırılması sonucu suya düştüğü Olkhon adasına giden buz geçidinin erişime kapalı olduğunu, olayın nedenlerinin araştırıldığını belirtti. Kobzev, durumun İrkutsk'taki Çin Konsolosluğuna bildirildiğini aktardı.

ÖNERİLEN VİDEO

Karada, denizde ve havada... MSB'den ''NATO'nun sarılmaz kalkanı'' paylaşımı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.