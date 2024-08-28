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Dünya

Rusya'da İHA saldırısı nedeniyle akaryakıt istasyonunda yangın çıktı

Rusya'nın Rostov bölgesindeki bir akaryakıt deposunda insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı nedeniyle yangın çıktığı bildirildi.

AA28 Ağustos 2024 Çarşamba 12:34 - Güncelleme:
Rusya'da İHA saldırısı nedeniyle akaryakıt istasyonunda yangın çıktı
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Rostov Valisi Vasiliy Golubyev, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin güneyindeki Rostov'un Kamenskiy bölgesinde bulunan akaryakıt deposuna İHA saldırısı yapıldığını belirtti.

Saldırı sonucu yaralının bulunmadığı bilgisini veren Golubyev, itfaiye ekiplerinin depoda çıkan yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

GECE SAATLERİNDE YANGIN ÇIKTI

Rostov'daki Proletarsk adlı akaryakıt deposunda da 18 Ağustos'ta çıkan yangını söndürme çalışmaları yaklaşık 10 gün sürmüştü.

Rus sosyal medya platformlarında yer alan görüntülerde, geniş bir alana yayılan yangının gece saatlerde çıktığı görülüyor.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki akaryakıt tesisleri sıklıkla İHA'ların saldırılarına hedef oluyor.

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