Rusya'da köprü çöktü: 2 ölü

Rus haber ajansı TASS'ın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Hantı-Mansiysk'ta bakım çalışmaları yapılan köprü çöktü. Çökme nedeniyle köprünün bakımında çalışan 2 işçi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı. Bölgeye çok sayıda ambulans sevk edilirken, arama ve kurtarma ekiplerinin de köprü enkazında çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.