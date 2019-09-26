Rusya’da korkutan uçak kazası: 49 yaralı
Rusya’nın Barnaul şehrinde bir yolcu uçağının sert iniş gerçekleştirmesi sonucu 49 kişi yaralandı.
Rusya’nın Barnaul şehrinde bir yolcu uçağının sert iniş gerçekleştirmesi sonucu 49 kişi yaralandı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, yaralananlardan sadece beşinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Vietnam’dan Rusya’ya uçan ve içinde 331 kişinin bulunduğu Azur havayolu şirketine ait Boeing 767-300 yolcu uçağının iniş sırasında iniş takımının alev aldığı ifade edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Sputnik)
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