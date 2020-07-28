Rusya'da koronavirüs bilançosu artıyor

AA 28 Temmuz 2020 Salı 11:01 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 11:01

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 395 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 823 bin 515’e çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 150 artarak 13 bin 504’e, iyileşen sayısı 8 bin 888 artarak 612 bin 217’ye çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 30’unda semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 674 artarak 239 bin 315’e, ölü sayısı 10 artarak 4 bin 421’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinin açıklamasında, son 24 saatte 185 bin test yapıldığı ve bugüne kadarki test sayısının 27 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmiş, kapalı ve kalabalık ortamlarda ise maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran'da kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.