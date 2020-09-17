Rusya'da koronavirüs vaka sayısı artmaya devam ediyor

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 11:15 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 11:15

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 5 bin 762 kişide daha Kovid-19 saptanmasıyla vaka sayısı 1 milyon 85 bin 281’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 144 artarak 19 bin 61’e, iyileşen sayısı 5 bin 754 artarak 895 bin 868’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kalmaya devam ederken, yeni vakaların yüzde 23,5’inde semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 730 artarak 274 bin 3’e, ölü sayısı 9 artarak 5 bin 25’e çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 324 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 41 milyon 700 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

Vaka sayılarında artışların azalmasıyla ülkenin büyük bölümünde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunlu kılınmıştı.

Ülkede 1 Eylül itibarıyla yeni eğitim-öğretim yılı başlamış, okulların içerisinde maske ve sosyal mesafe zorunluluğu getirilmemişti.