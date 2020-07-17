AA 17 Temmuz 2020 Cuma 11:12 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 11:12

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 406 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 759 bin 203’e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte ölü sayısı 186 artarak 12 bin 123’e, iyileşen sayısı 7 bin 681 artarak 539 bin 373’e çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak kalmaya devam etti. Yeni vakaların yüzde 26’sında semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 575 artarak 232 bin 376’ya, ölü sayısı 13 artarak 4 bin 271’e ulaştı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 311 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 24 milyon 300 bini geçtiği bildirildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.