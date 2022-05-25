Rusya'da kritik karar: Yaş üst sınırı kaldırıldı

Rusya Devlet Başkanı Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekat 91. gününe girdi. Kiev başta olmak üzere, ülkenin pek çok noktasında çatışma ve bombardımanlar yaşanıyor. Rus kuvvetleri sahada istediği hızda ilerleyemediği için sivil yerleşimleri de vurmaya başlarken, Batı dünyasından Moskova'yı hedef alan yaptırımlar her geçen gün daha da ağırlaşıyor.

RUSYA'DA KRİTİK KARAR: ÜST SINIRI KALDIRILDI

Rusya'nın Duma parlamentosu sözleşmeli asker alımlarında yaş üst sınırının kaldırılmasını onayladı.

Rusya'da 18-40 arası Rus vatandaşları ve 18-30 yaş arası yabancı ülke vatandaşları orduda profesyonel asker olarak görev alabiliyor.

Parlamento 20 Mayıs'ta 40 yaş üstü Rus vatandaşlarının ve 30 yaş üstü yabancıların orduya katılmasının görüşüleceğini açıklamıştı.

Parlamentonun internet sitesinden yapılan açıklamada "Yüksek hassasiyetli silahlar ile silah ve askeri teçhizatları kullanacak uzmanlara ihtiyaç var. Bu alanda uzmanlaşanların 40-45 yaş arası olduğu tecrübeyle sabit" ifadesi yer almıştı.

İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR...



15:30 Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'ya daha fazla askeri araç göndereceklerini söyledi.

14:42 Ukrayna'nın Herson ve Zaporijya bölgelerinde yaşayanlara Rus vatandaşlığına geçişte kolaylık sağlanacak.

14:14 Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Ukrayna'dan tahıl ürünlerinin sevkiyatı için görüşmelere hazır olduklarını belirterek, "Gıda sorunu, Rusya'nın ihracatına ve ödemelerine yönelik yaptırımların kaldırılması dahil kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor." dedi.

13:48 Rusya'nın Duma parlamentosu sözleşmeli askerler için yaş üst sınırının kaldırılmasını onayladı.

12:37 Ukrayna'da, Rus ordusunun saldırılarında son bir günde 4, savaşın başlamasından bu yana ise 238 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

12:00 Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun son 24 saatte 100 asker, savaşın başlamasından bu yana ise toplam 29 bin 450 askerini kaybettiğini bildirdi.

10:52 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında 238 çocuğun yaşamını yitirdiği açıklandı.

10:40 Ukrayna Savunma Bakanlığı Sözcüsü Oleksandr Motuzyanyk yaptığı açıklamada, "Rusya'nın ülkemize karşı açtığı geniş çaplı saldırganlığın en aktif aşamasında olduğunu gözlemliyoruz. Ukrayna'nın doğu cephesindeki durum son derece zor, ülkenin kaderi orada belirleniyor" dedi.

07:00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya'nın Ukrayna işgalinin Kırım'dan başladığını ve Rus ordusunun sonunda bu bölgeden çekilmek zorunda kalacağını söyledi.

06:00 Rus parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından Batılı ülkelerin Rus devlet haber kuruluşlarını kapatmasının ardından Rusya'daki yabancı haber kuruluşlarının kapatılmasına izin veren yasayı onayladı.

04:30 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ediyor. Donetsk Oblastı'nda bulunan Bahmut yerleşim yerindeki inşaat malzemeleri depolanan bina civarında bulunan bir sivil saldırı sonrası hayatını kaybetti.

04:00 Rusya'nın saldırıları altındaki Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki siviller Slovyansk kentinin Liman köyünden ayrılarak güvenli bölgelere gitmeye devam ediyor.

03:00 Rusya Dışişleri Bakanlığı, İngiltere'nin, Rusya Federasyon Konseyi üyelerinin neredeyse tamamına yaptırım uygulandığını hatırlatarak, "karşılıklılık" ilkesi doğrultusunda İngiliz Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası'nın 154 üyesinin yaptırım listesine dahil edildiğini duyurdu.

02:00 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Macaristan'a yönelik tehdit içerdiğini, hızlı kararlar alabilmek amacıyla gece yarısından itibaren "acil durum" ilan edildiğini açıkladı.

01:00 Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Rusya'ya yönelik hazırladığı 6. yaptırım paketini gündeme almaması için AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e mektup yazdı.

00:00 Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Rusya'ya karşı savaşan Ukrayna'nın "yoğun askeri desteğe ihtiyaç duyduğunu" söyledi.