Rusya´da küçük uçak, su dolu kuyuya düştü
Rusya´da küçük uçak su dolu kuyuya düştü. İlk belirlemelere göre uçakta 2 kişi olduğu; sağlık durumlarının belirlenemediği belirtildi.
- DHA
Uçak, Serpuhov şehrinin yakınlarında bulunan Drakino bölgesindeki su dolu kuyuya düştü. Acil durum yetkilileri, uçakta 2 kişinin bulunduğunu; sağlık durumlarının henüz belirsiz olduğunu duyurdu.
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