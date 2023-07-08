Rusya'da Kur'an-ı Kerim'e saygısızlığa jet hızıyla gözaltı

İsveç'te aşırı grupların polis nezaretinde Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları devam ederken, yaşananlara bir halka da Rusya'dan eklendi. Rusya'nın Ulyanovsk kentinde yaşayan Mısırlı Said Ebu Mustafa tarafından ekledi. Ebu Mustafa, Kur'an-ı Kerim'i ayaklarıyla çiğneyen, üzerine içki dökerek hakaretlerde bulundu.

TEKNİK TAKİBE ALINDI

Ebu Mustafa'nın Kuran'a yönelik çirkin saldırıyı sosyal medya hesabından yayınlanmasının ardından Müslümanlar görüntünün peşine düştü. Avrupa Müslüman Forumu ile Rusya'nın çeşitli bölgelerinde bulunan bilişim uzmanları harekete geçti. Müslüman aktivistler geniş çaplı araştırma başlattı. Teknik takip sonucu Ulyanovsk'tan yayın yaptığı tespit edilen Ebu Mustafa, polis tarafından göz altına alındı.

RUSYA CEZALANDIRACAK

AKŞAM'a konuşan Avrupa Müslüman Forumu Türkiye Temsilcisi Rüstem Hamidoğlu, Ebu Mustafa'nın yerinin tespit edilmesinden sonra Rusya'daki ortaklarıyla birlikte harekete ettiklerini ifade etti. Hamitoğlu, "Uluslararası Müslüman Hukukçular Birliği'ne (IUML) bu suçluyu ve dinler arası nefreti kışkırtıcıyı Rusya yasaları uyarınca cezai sorumluluğa getirmeyi taahhüt etmeleri için müracaat ettik. Ne yazık ki, İsveç yasaları henüz bize Kur'an yakanları cezalandırma fırsatı vermiyorsa da Rusya yasaları böyle bir fırsat sağladı" dedi.

MOMİKA'YA BAĞLI BİR HÜCRE

Önümüzdeki günlerde Ebu Mustafa'nın Rus yargısı önüne çıkacağını söyleyen Hamidoğlu, "IUML'nin yaptığı araştırmada, Mustafa'nın aşırılık yanlısı bir Hıristiyan aktivist olduğu belirlendi. Mustafa, aynı zamanda İsveçli kundakçı Kur'an-ı Kerim'i kirleten Salvan Momika ile bağlantılı belirli bir hücreyle bağlantılı" ifadelerini kullandı.

Said Ebu Mustafa videoda, Salvan Momika'yı överek Hz. Muhammed ve Müslümanlara hakaret ediyor.

PUTİN: KUR'AN'A SAYGISIZLIK SUÇTUR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Cumhuriyeti'nin Derbent kentinde Cuma Camii'ne yaptığı ziyaret sırasında Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlar için kutsal emanet olduğunu, ona yapılan saygısızlığın Rusya'da suç olduğunu vurgulamıştı. Putin, "Saygısızlık ve inançlar arası bölünmeyi kışkırtmak bir suçtur" demişti.