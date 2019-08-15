Rusya'da Ural Havayolları'na ait Airbus 321 tipi yolcu uçağı, Moskova - Kırım (Simferopol) seferi için Zhukovski havalimanından havalandıktan kısa bir süre sonra, bir kuş sürüsü ile karşı karşıya geldi.

Martı veya karga olduğu tahmin edilen kuşlar, 50 yılda bir görülen nadir bir kazaya sebep oldu.

Motorların arızalandığını farkeden pilot, herhangi bir yangına sebebp olmamaları için arızlanan motorları durdurdu ve uçak pistine 1 kilometre uzalıktaki bir mısır tarlasına iniş yaptı.

Ural Havayolları CEO'su Sergey Skuratov kazaya açıklamasında, ''Kuşların çarpması sonucu meydana gelen bu kaza çok nadir yaklaşık 50 yılda bir görülen bir kaza.'' dedi.

Havayolu şirketi, mürettebatın iniş ve tahliye sırasında oldukça profesyonel davrandığından övgüyle söz etti.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 23 kişinin ağır yaralandığı belirtilirken kazada hayatını kaybeden olmadığı ifade edildi.