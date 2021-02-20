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Dünya

Rusya'da kuş gribi ilk defa insana bulaştı!

Rus bilim insanları kuş gribinin ilk kez insana bulaşan türünü tespit etti.

AA20 Şubat 2021 Cumartesi 18:36 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 18:50
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

Popova, başkent Moskova'da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020'de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır." ifadelerini kullandı.

Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi.

Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti.

Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

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