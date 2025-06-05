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Dünya

Rusya'da LGBT propagandasına geçit yok! İngiliz kuruluş tespit edildi

Rusya'nın bazı üniversitelerinde, İngiltere'ye ait 'Oxford Russia Fund' isimli kuruluşun desteğiyle LGBT propagandası yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

AA5 Haziran 2025 Perşembe 13:21 - Güncelleme:
Rusya'da LGBT propagandasına geçit yok! İngiliz kuruluş tespit edildi
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Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Oxford Russia Fund kuruluşunun Rusya'da "yıkıcı" faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu kuruluşun desteğiyle ülkede LGBT propagandası yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Volgograd, Novosibirsk, Çelyabinsk ve Tomsk bölgelerindeki üniversite temsilcilerinin, yabancı örgütün talimatıyla LGBT propagandası içeren kitaplar dağıttığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

İngiltere'ye ait Oxford Russia Fund, Rusya'da 2021'de "istenmeyen örgüt" ilan edilmişti.

Rusya'da mahkeme, 2023'te LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

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