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Dünya

Rusya'da düşen Mi-8 tipi helikopterin enkazı bulundu: 17 kişinin cesedine ulaşıldı

Rusya'da irtibatın kesilmesi sonucu kaybolan helikopterin enkazının bulunduğu, 17 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

IHA1 Eylül 2024 Pazar 16:34 - Güncelleme:
Rusya'da düşen Mi-8 tipi helikopterin enkazı bulundu: 17 kişinin cesedine ulaşıldı
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Rusya'daki Kamçatka Yarımadası'nın doğusunda helikopter turları düzenleyen bir şirkete ait 19 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu Mi-8 tipi helikopter dün irtibatın kesilmesi sonucu kayboldu.

17 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bağlantı kurulamayan helikopterin bulunması için geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatıldı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bugün helikopterin enkazının dağlık bölgede havadan tespit edildiği, 17 kişinin cansız bedeninin bulunduğu, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Açıklamada, 9 kişilik kurtarma ekibinin hava yoluyla kaza yerine sevk edildiği kaydedildi.

YETKİLİLERDEN KAZAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Yetkililerden yapılan açıklamaya göre kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığı, helikopterin görüş mesafesinin düşük olduğu sıralarda düştüğü tahmin ediliyor.

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