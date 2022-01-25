Rusya'da muhalif Navalnıy ''terörle bağlantılı şahıslar'' listesine dahil edildi

AA 25 Ocak 2022 Salı 13:47 - Güncelleme: 25 Ocak 2022 Salı 13:47

Rusya Federal Mali Gözlem Hizmetleri tarafından yayımlanan listede, ülkede terör ve aşırıcılıkla bağlantı olduğu iddia edilen şahıslar ve kurumlara ilişkin bilgilere yer verildi.

Navalnıy'ın da yer aldığı listede, Navalnıy ile faaliyet gösterdikleri bilinen bazı diğer muhalif isimler de bulunuyor.

Rusya Soruşturma Komitesi, Navalnıy hakkında 20 Ekim 2021'de "aşırılıkçı bir topluluk oluşturduğu ve yönettiği" gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

- Navalnıy'ın tutuklanması

Kremline muhalif Aleksey Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünde havaalanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Rusya Soruşturma Komitesi, kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının insan haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Navalnıy hakkında yeni soruşturma başlatıldığını 11 Ağustos 2021'de bildirmişti.

Navalnıy'ın kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı (FBK) ise mahkeme kararıyla 31 Ağustos 2021'de tasfiye edilmişti.