İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2021 Cumartesi / 12 Ramazan 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,3727
  • EURO
    10,1467
  • ALTIN
    478.265
  • BIST100
    1345.15
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı
Dünya

Rusya'da nehirdeki buz kütlesi, nehir kenarında buz tsunamisine yol açtı

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde Amur Nehri üzerinde bulunan büyük buz kütleleri, nehir akıntısı sebebiyle kıyaya taşarak tsunami etkisi oluşturdu. Nehir kenarındaki parmaklıklıları kıran buz kütleleri, sahilde gezinenleri korkuttu.

DHA24 Nisan 2021 Cumartesi 12:53 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 12:54
ABONE OL

Rusya'nın doğusunda bulunan Habarovsk bölgesinde, Amur Nehri üzerinde bulunan geniş buz kütleleri akıntı sebebiyle sıkışıp nehir kenarındaki yola taştı. Yetkililer, yürüyüş yolundaki parmaklıkları kırarak buz tsunamisi etkisi yapan olayı, nadir görülen bir doğa olayı olduğunu belirtti.

Buz tsunamisinin, mevsim normalleri nedeniyle nehir sularının normalden 3 metre yükselmesi ve akıntının geniş buz kütlelerini sıkıştırarak nehir kıyısına yığmasıyla oluştuğunu açıklandı. Bu nadir görülen doğa olayının her yıl yaşandığı ancak genellikle yerleşim yerlerinden uzaktı meydana geldiği ifade edildi. Yetkililer, bazı bölgelerde kıyıya taşan buz kütlelerinin 10 metre yüksekliğe ulaştığını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.