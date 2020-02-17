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Dünya

Rusya'da nesli tükenmekte olan kaplana araba çarptı

Rusya'da otobana atlayan nesli tükenmekte olan Amur kaplanı, bir aracın çarpması sonucu telef oldu.

IHA17 Şubat 2020 Pazartesi00:52 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 00:52

Rusya’nın Primorsky bölgesindeki Gogolevka köyü yakınlarında gece yarısı ilerleyen bir otomobilin önüne, nesli tükenmekte olan ve dünyada nüfusunun 580 ile 600 arasında kaldığı bilinen Amur kaplanı atladı. Araç sürücüsü çarpmanın ardından arabasını yol kenarına çekip telefonuyla kaplanın görüntülerini çekti. Olayın ardından sürücü polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine giden polisler ve uzmanlar inceleme yapmak üzere kaplanın cansız bedenini bir hayvan merkezine götürdü. Kaplanın daha önce Rus uzmanlar tarafından üzerine çip takıldığı ve GPS sistemiyle takip edildiği öğrenilirken, 4-5 aylık olduğu açıklandı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kaplana aracıyla çarpan sürücü ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Nesli tükenmekte olan ve kırmızı listedeki Amur kaplanının ise üniversite öğrencileri tarafından inceleneceği ve eğitimlerde kullanılacağı öğrenildi.

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