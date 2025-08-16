İSTANBUL 29°C / 22°C
Dünya

Rusya'da patlama: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Rusya'da bir fabrikada meydana gelen patlamada en az 11 kişinin hayatını kaybettiği ve 130 kişinin de yaralandığı açıklandı.

16 Ağustos 2025 Cumartesi 15:10
Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 130 kişi yaralandı.

Rusya'nın Ryazan bölgesindeki bir fabrikada cuma akşamı yangın sonrası patlama meydana geldi. Bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, patlamada 11 kişinin hayatını kaybettiği, 130 kişinin de yaralandığı belirtildi. Fabrikada ne üretildiği bilinmezken, bazı Rus medya kuruluşları, patlamanın barutun alev alması sonucu meydana geldiğini aktardı.

