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Dünya

Rusya'da rehine krizi! DEAŞ bağlantılı 6 mahkum öldürüldü

Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki bir gözaltı merkezinde 2 gardiyanı rehin alan DEAŞ bağlantılı 6 mahkum gerçekleşen operasyonda öldürüldü.

IHA16 Haziran 2024 Pazar 15:33 - Güncelleme:
Rusya'da rehine krizi! DEAŞ bağlantılı 6 mahkum öldürüldü
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Rusya'nın Rostov Bölgesi'ndeki 1 Nolu Gözaltı Merkezi'nde rehine krizi yaşandı. DEAŞ bağantılı oldukları belirlenen 6 mahkum duruşma öncesinde 2 gardiyanı rehin aldı. Rus kolluk güçleri ve zanlılar arasında yapılan müzakereler sırasında zanlılar salıverilmelerini ve kendilerine bir araç tahsis edilmesini talep etti. Ellerinde cop ve yangın söndürme baltası olan zanlılarla pazarlık sırasında zırhlı operasyon ekiplerinin sevk edildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Uzun süren müzakerelerin ardından gözaltı merkezine operasyon düzenyen Rus polisi, 6 kişiyi öldürerek etkisiz hale getirdi.

Rusya Federal Ceza Servisi (FSIN) tarafından yapılan açıklamada, "Rostov Bölgesi'ndeki gözaltı merkezinde rehinelerin özgürlüğüne kavuşturulmasına yönelik özel operasyon sırasında suçlular öldürüldü, Rehin alınan çalışanlar ise kurtarıldı" denildi.

Rusya Soruşturma Komitesi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklarken olayla ilgili ayrı bir ceza davası açıldı.

Etkisiz hale getirilen zanlıların geçtiğimiz yıl Rusya'ya bağlı Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nde terör saldırısı hazırlığı yaptıkları gerekçesiyle tutuklandığı ve 18'er yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

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