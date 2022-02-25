Rusya'da 'savaş karşıtı' gösteri! 53 kente yayıldı

IHA 25 Şubat 2022 Cuma 01:40 - Güncelleme: 25 Şubat 2022 Cuma 01:44

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'ya saldırı başlatmasının ardından Rusya'da binlerce kişi sokaklara döküldü. Rusya'nın hemen hemen tüm kentlerine yayılan gösteriler başkent Moskova, St. Petersburg ve Krasnodar ve Ekaterinburg gibi kentlerde büyürken polis göstericilere müdahale etti.

Bağımsız bir gözlemci grubu olan OVD-Info, Rusya genelinde bin 734 göstericinin gözaltına alındığını açıklayarak, Moskova'da 955, St. Petersburg'ta 425, Krasnodar'da 57, Ekaterinburg'ta 39 ve diğer şehirlerde de 30'dan fazla kişi gözaltına alındığını aktardı.

GÖSTERİLER 53 KENTE YAYILDI

Rusya'nın toplam 53 ayrı kentinde gösteriler devam ederken, Rusya Soruşturma Komitesi, savaş karşıtı gösteriler nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurdu. Soruşturma Komitesi, gösteriler sırasında birçok göstericinin kolluk kuvvetlerine taş, sopa ve molotof kokteyl ile saldırdığını belirterek, gözaltında tutulan kişilerin ifadelerinin alınmaya başlandığını aktardı.

DONBAS KRİZİ VE RUSYA'NIN ASKERİ MÜDAHALESİ

Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı şekilde ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat ayı itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 yılı sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının, "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.