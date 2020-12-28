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Dünya

Rusya'da silah kaçakçılarına dev operasyon: 28 gözaltı

Rusya'da silah ticareti yapan gruplara eş zamanlı baskın düzenlendi. 28 kişinin gözaltına alındığı operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 12:05 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 12:05
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Rusya Güvenlik Servisi’nden (FSB) yapılan açıklamada, 10 farklı bölgede düzenlenen operasyonlarda 11 yasa dışı silah atölyesinin ortaya çıkarıldığı, çok sayıda tabanca, kalaşnikof uzun namlulu silah, el bombası, makineli tüfek ve havan topunun ele geçirildiği ifade edildi.

Yer altı atölyelerinde 24 hafif makineli tüfek, 23 tüfek, 57 tabanca ve çeşitli kalibreli 15 havan topu bulundu. Yeraltı atölyelerinde hazırlanan silahların Rusya’da ve yurt dışında satıldığı belirtilen açıklamada, yasa dışı silah restorasyonu ve mühimmat imalatı yaptığı belirlenen 28 kişinin gözaltına alındığı bildirildi

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