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Dünya

Rusya'da sosyal medya ağlarına ceza: Tam 7 milyon ruble

Rusya'da bir mahkeme, sosyal medya platformlarından TikTok'a idari ihlaller nedeniyle 3 milyon ruble, Twitch'e 4 milyon ruble para cezası verdi.

AA4 Ekim 2022 Salı 12:46 - Güncelleme:
Rusya'da sosyal medya ağlarına ceza: Tam 7 milyon ruble
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) TikTok ve Twitch aleyhine açtığı davalar, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.

Rusya'da yasaklanan içeriklere TikTok ve Twitch üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketlerin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, TikTok'a 3 milyon ruble, Twitch'e ise 4 milyon ruble para cezası verdi.

Kararda, TikTok'un "geleneksel olmayan değerler ve LGBT propagandası" ve Twitch'in ise Rusya'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyonu hakkında sahte bilgi" içeren içeriklere yer verdiği belirtildi.

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