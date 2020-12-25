İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Aralık 2020 Cuma / 10 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.592
  • BIST100
    1426
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle kapatılan test laboratuvarı tekrar faaliyete geçirildi
Dünya

Rusya'da Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle kapatılan test laboratuvarı tekrar faaliyete geçirildi

Rusya, Sovyetler Birliği yıkılınca kapatılan Kuzey Kutbu'ndaki silah test laboratuvarını tekrar açtı.

İHA25 Aralık 2020 Cuma 09:33 - Güncelleme: 25 Aralık 2020 Cuma 09:37
ABONE OL

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte dönemin en gelişmiş test laboratuvarlarından biri olan Kuzey Kutbu’ndaki silah laboratuvarı kapatılmıştı.

Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan Arktik Bölgesindeki laboratuvarda restorasyon çalışmaları tamamlanırken, Rus devlet savunma sanayii şirketi Rostec, silah test laboratuvarının tekrar faaliyete geçirildiğini duyurdu.

Rostec Basın Servisi faaliyete geçirilen laboratuvarda eksi ve artı 60 dereceler arasında ve zor koşullarda küçük kalibreli silahlar, özel el bombaları ve roketlerin ve aynı zamanda 30 mm çaplarındaki patlayıcıların test edileceğini belirtti.

Laboratuvarda 3 ayrı test odasının bulunduğu ifade edilirken, ayrıca bu merkezde yeni silah üretimlerinin de gerçekleşeceği aktarıldı. Rus savunma sanayi şirketi Rostec'in alt kuruluşlarından biri olan TsNIItochmash Başkanı Sergey Karasev laboratuvarın restorasyonunun tamamlandığını ve test aşamasında olduğunu belirterek merkezin son teknoloji makineler ile dijitalleştirildiğini söyledi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.