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Dünya

Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'na bağlı Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde bir Su-34 savaş uçağının düştüğünü, iki pilotun hayatını kaybettiğini bildirdi.

AA11 Haziran 2024 Salı 10:30 - Güncelleme:
Rusya'da Su-34 savaş uçağı düştü
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey Osetya-Alanya Cumhuriyeti'nde dağlık bölgede Rusya Hava ve Uzay Kuvvetlerine ait Su-34 savaş uçağının planlı eğitim uçuşu esnasında ıssız bir bölgeye düştüğü belirtildi. Uçağın iki pilotunun da öldüğü ifade edildi.

İlk belirlemelere göre uçağın teknik bir arıza nedeniyle düştüğü kaydedilen açıklamada, olay yerine Savunma Bakanlığından bir heyetin gittiği aktarıldı.

Rus yapımı Su-34 çift pilotlu süpersonik avcı bombardıman uçakları, nükleer silahlar da dahil olmak üzere yüksek hassasiyetli hava taarruzlarında kullanılmak üzere geliştirildi.

Su-34, çeşitli koşullarda gece, gündüz, kara ve hava hedeflerine yönelik kullanılıyor.

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