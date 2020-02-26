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Dünya

Rusya'da yeni anayasa referandumu tartışmaları alevlendi, Putin muhalefeti suçladı

Rusya'da yapılması gündemde olan yeni anayasa çalışmaları ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçtiğimiz ay istifa eden danışmanı Vladislav Surkov, yeni anayasada devlet başkanının sınırsız yetkilerle donatılması gerektiğini söylerken Putin ise muhalefeti suçladı.

İHA26 Şubat 2020 Çarşamba11:38 - Güncelleme: 26 Şubat 2020 Çarşamba 11:38

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçtiğimiz ay istifa eden danışmanlarından Vladislav Surkov, yeni anayasada en önemli unsurun devlet başkanlığı olduğunu söyleyerek buna göre seçilecek olan devlet başkanının sınırsız yetkilerle donatılması gerektiğini belirtti. Surkov, Rus kültüründe böyle bir sistemin zaten var olduğunu söyleyerek tam başkanlık sisteminin en uygun sistem olacağını ifade ederek, “Yeni yetkilerle başkanlığın farklı bir versiyonu gibi olacak. Mevcut başkanlığa uygulanan kısıtlamalar bu sistemde uygulanmayacak. Bahsettiğim sistemle bir başkanlık sistemi oluşturulmazsa eski hatalar yapılmaya devam edilir” dedi.

PUTİN, MUHALEFETİ ELEŞTİRDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yaptığı açıklamada yeni anayasa çalışmaları ile ilgili süreci eleştiren ülke muhalefetini eleştirdi. Muhalefetin seçmene doğrudan ulaşamadığını ve buna gerekçe olarak iletişim araçlarının engellendiğini söylemesine cevap veren Putin, “Muhalefet üyeleri de dahil internet üzerinden herkes hükümetin politikalarını eleştirip memnuniyetsizliğini dile getirebiliyor" dedi.

Muhalefet üyelerinin sokak eylemleri girişimini de eleştiren Putin, “Neden trafiği aksatıyorsunuz, hayatı olumsuz yönde etkiliyorsunuz? Kolluk kuvvetlerinin cop sallaması için onları kışkırtıyorsunuz” diyerek muhalefeti suçladı.

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