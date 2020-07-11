AA 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:05 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:05

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 611 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 720 bin 547'ye çıktı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 188 artarak 11 bin 205'e, iyileşen sayısı 8 bin 378 artarak 497 bin 446'ya ulaştı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,9 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 26,7'sinde semptom görülmedi.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 678 artarak 228 bin 678’e, ölü sayısı 29 artarak 4 bin 116'ya çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 320 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 22 milyon 700 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibariyle kaldırılmıştı.