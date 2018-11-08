Rusya'da uçak ve helikopter acil iniş yaptı

Rusya'nın iki farklı bölgesinde uçak ve helikopter acil iniş gerçekleştirdi. Rusya Acil Durumlar Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, Arhangelsk bölgesinde Antonov AN-2 model uçak acil iniş yaptı. Arhangelsk’ten Mezen’e uçan uçağın kalktıktan 50 kilometre sonra acil iniş gerçekleştirdiği bildirildi. Olay yerine intikal eden arama kurtarma ekipleri, 11 yolcu ve kabin ekibinden ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi.

Tver bölgesinde Mİ-8 helikopteri acil iniş yaptı

Tver bölgesinde, Mil Mi-8 tipi helikopter sert bir iniş yaptı. Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, “Mi-8 helikopteri zorlu bir iniş yaptı. Alınan ilk bilgilere göre, dört kişi bulunuyor” ifadeleri kullanıldı. Kazada ölen olmadığı açıklanırken, yaralılar hakkında açıklama yapılmadı. Acil Durumlar Bakanlığı, helikopterin düştüğü bölgeye kurtarma ekiplerinin gönderildiğini duyurdu.