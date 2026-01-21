İSTANBUL 9°C / 5°C
21 Ocak 2026 Çarşamba
  • Rusya'da üst düzey suikast davasında karar: Terör eylemi sayıldı
Dünya

Rusya'da üst düzey suikast davasında karar: Terör eylemi sayıldı

Rusya'da üst düzey askeri yetkililerin hayatını kaybettiği patlamaya ilişkin davada sanık Ahmadjon Kurbanov, “terör eylemi” suçlamasıyla müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

21 Ocak 2026 Çarşamba 21:59
Rusya'da üst düzey suikast davasında karar: Terör eylemi sayıldı
Rusya 2. Batı Bölgesi Askeri Mahkemesi, 17 Aralık 2024'te başkent Moskova'da meydana gelen patlamaya ilişkin davada kararını açıkladı.

Patlamayı "terör eylemi" olarak nitelendiren mahkeme, sanık Kurbanov'un müebbet hapis ve 1 milyon ruble (yaklaşık 13 bin dolar) para cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme diğer sanıklar Ramazan Padiyev, Batuhan Toçiyev ve Robert Safaryan'a da 18 ila 25 yıl arasında hapis cezası verdi.

Kremlin, Kirillov ve Polikarpov'un hayatını kaybettiği patlamayı "terör eylemi" olarak nitelendirerek, Kiev yönetimini saldırıyı organize etmekle suçlamıştı.

