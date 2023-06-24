Rusya'da Wagner ayaklanması! Rus uçağı böyle düşürüldü... Putin'den intikam bombardımanı

Rusya'nın paralı asker grubu Wagner ile Rus hükümeti arasında kriz çıktı. Wagner Başkanı Yevgeny Prigojin'in sözleri ile tansiyon yükseldi. Rus ordusunun Wagner askerlerini vurduğunu öne süren Prigojin, Moskova yönetimine adeta savaş ilan etti. Rusya Savunma Bakanlığı saldırı iddiasını yalanlarken, Kremlin ise darbe çağrısı yapan Wagner lideri için tutuklama kararı çıkardı.

UÇAK DÜŞÜRÜLDÜ, HELİKOPTER BOMBALADI

Rusya'dan iç savaş görüntüleri gelmeye başladı. Wagner Grubu tarafından ele geçirilen ikinci kent olan Voronezh'da bir Rus askeri uçağı düşürüldü.

Bombardıman uçağı olarak üretilen ancak daha sonra casus uçağa çevrilen Il-22M'nin vurulduğu görüntüler, sosyal medyada paylaşılıyor.

Wagner paralı askerlerinin uçağı Voronezh semalarında hedef aldığı bildiriliyor.

İşte dakika dakika yaşananlar:

Wagner'ın Moskova'yı ele geçirme ihtimaline karşı Moskova'daki komuta merkezleri ve üst düzey kurumların St.Petersburg'a taşınması için hazırlık yapıldığı bildiriliyor.

Rus paralı asker grubu Wagner'in isyan başlattığı Rostov-on-Don kentinden sonra gözlerin çevrildiği Voronej'de bir akaryakıt deposunda patlama meydana geldi. Deponun askeri helikopterle vurulduğu iddia edildi.

Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi. Rostov-on-Don ile Moskova'yı bağlayan M4 federal otoyolunda askeri araç konvoylarının hareketliliği nedeniyle yer yer trafik sıkışıklığı yaşandı.

Rus paralı asker grubu Wagner, Ukrayna savaşında kritik öneme sahip Rostov bölgesindeki birçok noktaya zırhlı araçlarını konuşlandırdı.

Rusya'nın M4 karayolunda Wagner'a karşı gerçekleştirdiği saldırı anları güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Rus ordusuna ait Il-22 Elektronik harp uçağının, Voronezh bölgesinde Wagner tarafından düşürüldüğü iddia edildi. Uçağın düşme anına ait görüntüler de paylaşıldı.

Rusya'ya bağlı Çeçenistan Cumhuriyetinin lideri Ramazan Kadirov, Wagner isyanına karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında olduklarını belirterek, "Çeçen ordusu ve Rus muhafız birimleri, gerilim bölgelerine gönderildi. Rusya'nın birliğini ve devleti koruyacaklar. İsyan bastırılmalı ve bu sert önlemler gerektiriyorsa biz hazırız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanına ilişkin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendi silahlandırdığı gruplar tarafından kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Wagner Grubunun Rus yönetimine isyanıyla ilgili yorumunda, "Bu, sadece bir iç siyasi bunalım değil, artık Rusya topraklarında savaş harekatlarına neden olabilecek bir bunalımdır." dedi.

Rusya'da ordu ile paralı asker grubu Wagner arasında patlak veren krizin ardından komşu ülkeler Estonya ve Letonya'da güvenlik önlemleri attırılarak Rusya'ya "seyahat etmeyin" uyarısı yapıldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya'da Wagner Grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olayları yakından izlediğini belirterek bunun Rusya'nın iç meselesi olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Voronezh Oblastı Bugaevka sınır kapısındaki 180 Rus güvenlik görevlisinin silahlarını bırakarak Wagner'e müdahale etmeyi reddettiğini iddia etti.

Rus paralı asker grubu Wagner'in başlattığı isyanının ardından gözlerin çevrildiği başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı çevresinde durum sakinliğini koruyor.

Rus Hava Kuvvetleri, Voronej'den Moskova'ya doğru ilerleyen Wagner Grubu askeri konvoyunu vurmaya başladı. Öte yandan Wagner, Rusya'da iç savaşın resmen başladığını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, günlük olarak yayımladığı istihbarat raporunda Wagner Grubu üyelerinin Moskova'ya doğru gittiğini duyurdu.

Wagner'in kurucusu Prigojin: Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil.

Başkent Moskova'nın güneyinde yer alan Kaluga ve Tula bölgelerindeki askeri birliklerin silahlarıyla alarma geçirildiği bildiriliyor. BBC'deki habere göre, yetkililer tarafından, personele resmi araçlardan oluşan bir konvoyla Moskova'ya gitmeleri emri verildi.

Wagner'in lideri Yevgeny Prigozhin, Telegram'da yeni bir açıklama yayımladı ve paralı askerlerinin tamamının Rus Ordusuna karşı başlatılan isyanda 'ölmeye hazır olduğunu' söyledi. Rus halkı için harekete geçtiklerini savunan Prigozhin, "Hepimiz ölmeye hazırız. 25 bin kişinin tümü ve daha sonra 25 bin daha" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni, "Rusya Ukrayna işgalinin iç sonuçlarıyla karşı karşıya" dedi.

NATO Sözcüsü, Rusya'daki Wagner isyanı için, "Durumu takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Çeçen lider Ramazan Kadirov birliklerinin Rusya'ya yardıma hazır olduğunu söyledi ve "Gerilim bölgelerine hareket ediyoruz" dedi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının "Rusya'nın iç meselesi" olduğunu söyledi.

Rusya'nın başkenti Moskova ve iki bölgede Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildi.

Letonya Dışişleri Bakanı Edgars Rinkevics, "Rusya'daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve ilgili makamlar şu anda durumu ve ihtiyaç duyulan ek güvenlik önlemlerini değerlendiriyor." dedi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Rusya'da yaşanan son gelişmeleri Başbakan Mateusz Morawiecki ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştüğünü belirterek, "Doğu sınırımızın ötesindeki olayların seyri sürekli olarak izlenmektedir." ifadesini kullandı.

İngiltere: Rus devletine son zamanlarda en önemli meydan okuma.

Rusya Devlet Başkanı Putin. Tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Her türlü savunmaya hazırız. Bugün karşımızda olan bir hainliktir. Bu bir darbedir bunun cezası çok ağır olacaktır.

09:43 Rusya Savunma Bakanlığı: Prigojin ve taraftarlarının yaptıkları silahlı isyandır. Prigojin, Wagner savaşçılarını kendi suç macerasına sürüklüyor.

08:30 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in idaresindeki paralı güvenlik şirketi Wagner grubu, Rostov-Na-Donu'daki Rus Güney Askeri Bölge Karargah binasını kuşattı.

06:58 Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

03:06 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü.

03:06 Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, kolluk kuvvetlerinin devletle güvenlik şirketi Wagner arasında yaşanan krize ilişkin Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sürekli rapor verdiğini söyledi.

03:03 Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürmesinin ardından ABD'den "Gelişmeleri takip ediyoruz. ABD Başkanı Joe Biden da konuya ilişkin bilgilendirildi." açıklaması geldi.

02:26 Rus Savunma Bakanı Şoygu'ya meydan okuyan Wagner'in kurucusu Prigojin, silahlı grubunun Ukrayna'dan sınırı geçerek Rusya topraklarına girdiğini öne sürdü. Prigojin, "(Rus) Savunma Bakanlığının bizi önlemek için gönderdiği askerler yolumuzdan çekilsin. Yolumuza çıkan herkesi yok edeceğiz. Sonuna kadar gideceğiz." dedi.

01:53 Rus komutanlar, Rus güvenlik şirketi Wagner'e "durma" çağrısında bulundu. Rusya'nın Ukrayna'daki birliklerinden sorumlu komutanı Sergey Surovikin, sosyal medyadan görüntülü mesaj yayınladı. Wagner'i durmaya çağıran Surovikin, "Birlikte çok zor bir yoldan geçtik. Birlikte savaştık, riskler yaşadık, kayıplar verdik, zaferler kazandık. Aynı kandan askerleriz. Durmaya çağırıyorum. Düşmanımız iç siyaset durumunun kötüleşmesini bekliyor. Düşmanın eline koz vermemeliyiz." ifadelerini kullandı. Rus Korgenerali Vladimir Alekseyev de "Niyetiniz ne olursa olsun, yaptıklarınız ülke ve devlet başkanının arkasından bıçak saplamaktır. Rusya ve Silahlı Kuvvetlerinin imajına bundan daha büyük bir darbe olamaz. Böyle bir provokasyonu ancak ülkeye düşman olan yapabilir." değerlendirmesinde bulundu.

01:43 Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rus güvenlik şirketi Wagner üyelerine, şirketin kurucusu Yevgeniy Prigojin'in yakalanması çağrısında bulundu.

01:34 Rus devleti ile güvenlik şirketi Wagner arasındaki kriz nedeniyle Moskova'da güvenlik önlemleri artırıldı.

00:36 / RUS DEVLETİ İLE WAGNER GRUBU ARASINDA KRİZ ÇIKTI

Rus güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlaması ve karşılık vermekle tehdit etmesinin ardından ülkenin Federal Güvenlik Servisi (FSB) "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açtı.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Wagner'in kamplarına saldırı düzenlediğini ileri sürdü.

Rusya Savunma Bakanlığının Wagner'i kandırdığını ve ortadan kaldırmak istediğini savunan Prigojin, "Rusya Savunma Bakanlığına taviz vermeye, silahlarımızı teslim etmeye ve ileride ülkemizin ne şekilde korunacağı konusunda çözüm bulmaya hazırdık." dedi.

Prigojin, "Bugün bizim kamplarımıza füzelerle saldırı düzenlediler. Çok sayıda askerimiz öldü." iddiasında bulundu.

Wagner'in buna karşılık vereceğini vurgulayan Prigojin, şu şekilde devam etti: "Wagner konseyi karar aldı. Ülkemizin askeri yönetiminin yaptığı kötülüğün durdurulması gerekiyor. Bugün adamlarımızı öldüren ve 10 binlerce Rus askerin ölümüne neden olanlar cezalandırılacak. Herkesi buna karşı koymamaya çağırıyorum. Karşımıza çıkanı tehdit olarak kabul edeceğiz ve anında yok edeceğiz. Yolumuzu kesmeye çalışmayın. Başlattığımızı sonlandırdıktan sonra tekrar cepheye döneceğiz ve ülkemizi korumaya devam edeceğiz. Askerlerimizi öldürenleri yok edeceğiz ve adaleti sağlayacağız. 25 bin insanımız var ve ülkedeki kaosu çözmeye gidiyoruz. 25 bin kişilik taktik ve stratejik gücümüz bekliyor. Herkesi bize katılmaya davet ediyorum. Bu bir askeri darbe değil. Bu adalet harekatıdır. Eylemlerimiz orduya engel değil. Rus askerlerinin birçoğu bizi destekliyor. Bize destek mesajları gönderiyor."

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun "Wagner'i yok etmek amacıyla operasyon düzenlemek için Rostov bölgesine geldiğini ve topçu birlikleri ile hava kuvvetlerini bunun için kullandığını" savunan Prigojin, bölgede savaşta ölen 2 binden fazla Rus askerinin cesetlerinin bulunduğunu ve kayıplarının gizlendiğini öne sürdü.

- RUSYA SAVUNMA BAKANLIĞI SALDIRIYI YALANLADI

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise Wagner'in kamplarına dair sosyal medyada yer alan görüntülerin "sahte" ve "provakasyon" olduğu belirtildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olayla ilgili bilgi verildiğini ve bu konuda gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

- FSB DEVREYE GİRDİ

Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesinden yapılan açıklamada ise Prigojin'in açıklamalarının gerçek olmadığı kaydedilerek, "FSB silahlı isyan çağrısında bulunulmasına karşı ceza davası açtı. Gayrimeşru eylemlere derhal son verilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.