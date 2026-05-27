İSTANBUL 29°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2026 Çarşamba / 11 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9088
  • EURO
    53,4658
  • ALTIN
    6628.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'da yeni dönem: Bankalara İHA'ları vurma yetkisi verildi
Dünya

Rusya'da yeni dönem: Bankalara İHA'ları vurma yetkisi verildi

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma, Rusya Merkez Bankası, Rosinkas ve Sber çalışanlarına, güvenlik birimlerinin müdahalesini beklemeden korunan tesislerin yakınındaki insansız hava, kara ve deniz araçlarını durdurma yetkisi veren yasayı kabul etti.

AA27 Mayıs 2026 Çarşamba 10:13 - Güncelleme:
Rusya'da yeni dönem: Bankalara İHA'ları vurma yetkisi verildi
ABONE OL

Duma'da kabul edilen yasayla, ülkedeki bazı finans kuruluşlarına İHA saldırılarına karşı ilave yetkiler sağlandı.

Buna göre, Rusya Merkez Bankası, bankaya bağlı tahsilat şirketi Rosinkas ve ülkenin en büyük bankası Sber'in çalışanları, ilgili güvenlik birimlerinin müdahalesini beklemeden İHA'lara karşı önlem alabilecek.

Yasayla, söz konusu kurumların korunan tesisleri yakınındaki insansız hava araçlarının yanı sıra insansız su altı, su üstü ve kara araçlarının durdurulmasına imkan tanındı.

Rusya Merkez Bankası ve Rosinkas'ta İHA'lara müdahale kararını alabilecek yetkili personel listesini Rusya Merkez Bankasının belirlemesi öngörülürken, Sber'de ise söz konusu kararların alınmasına ilişkin yetkili personel listesi Rus hükümeti tarafından onaylanacak.

Duma Finans Piyasası Komitesi Başkanı Anatoliy Aksakov, yaptığı açıklamada, İHA'lara karşı koruma önlemlerine ilişkin harcamaların ilgili kurumlar tarafından karşılanacağını belirtti.

Rusya Sanayiciler ve Girişimciler Birliği Başkanı Aleksandr Şohin de dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, şirketlerin tesislerini İHA saldırılarına karşı korumak için daha ağır silahlar, elektronik harp ve lazer sistemlerinin alımını finanse etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Rusya'da İHA'lara müdahale yetkisi halihazırda İçişleri Bakanlığı, Federal Güvenlik Servisi, Federal Koruma Servisi ve bazı güvenlik birimlerinde bulunuyor.

  • Rusya
  • Rusya Merkez Bankası
  • vurma yetkisi

ÖNERİLEN VİDEO

Marşa bastı, neye uğradığını şaşırdı! Panik anları kameralara yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.