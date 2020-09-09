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Dünya

Rusya'da yolcu gemisi tekneye çarptı

Rusya'nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi'nde bir yolcu gemisinin sahildeki tekneye çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

IHA09 Eylül 2020 Çarşamba 23:56 - Güncelleme: 09 Eylül 2020 Çarşamba 23:56
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Rusya’nın Hantı-Mansi Özerk Bölgesi’ne bağlı Surgut’ta bulunan Chernaya reka nehrinde yolcu taşıyan küçük bir yolcu gemisi kıyıya yanaştığı sırada geminin dümeni kilitlenince kıyıya bağlı bir tekneye çarptı. Çarpmanın etkisiyle birlikte kıyıdaki teknede ve gemide büyük hasar oluştu. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans ekibi gönderilirken, gemideki kaptan dahil 8 kişinin çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından gemiye girildikten sonra içeriden 4 kişinin cansız bedeni çıkarıldı, diğer 4 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar hastanelere sevk edilirken, birinin 4 yaşında bir çocuk olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, gemi kaptanının kazada ağır yaralandığı aktarıldı.

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