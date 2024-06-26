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Dünya

Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: Kazada 70 kişi yaralandı

Rusya'ya bağlı Komi Özerk Cumhuriyeti'nde hareket halindeki yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 70 kişinin yaralandığı bildirildi.

AA26 Haziran 2024 Çarşamba 22:45 - Güncelleme:
Rusya'da yolcu treni raydan çıktı: Kazada 70 kişi yaralandı
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Rusya Demiryollarının basın servisinden yapılan açıklamaya göre, Komi bölgesinde Vorkuta-Novorossiysk seferini yapan yolcu treninin 14 vagonundan 9'u raydan çıktı.

Olay yerine kurtarma ve sağlık ekipleri gönderilirken, trende bulunan 215 yolcudan yaklaşık 70'inin yaralandığı, bunlardan 10'unun durumun ağır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya'nın Kuzey Batı Ulaştırma Savcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

İlk belirlemelere göre kazanın, selin tren yoluna zarar vermesinden kaynaklandığı belirtildi.

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