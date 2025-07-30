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Dünya

Rusya'daki 8.8'lik depremle ilgili AFAD'dan açıklama

AFAD Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki depremin ardından Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonucu depremden etkilenen ülkelerce uluslararası yardım çağrısı yapılmadığını ve gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

IHA30 Temmuz 2025 Çarşamba 12:49 - Güncelleme:
Rusya'daki 8.8'lik depremle ilgili AFAD'dan açıklama
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İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün gece saat 02.24'te Rusya'nın doğusunda bulunan Kamçatka yarımadası açıklarında 8,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Alınan bilgilere göre, meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve artçı sarsıntıların ardından Rusya, Hawaii, Alaska, Japonya, Meksika ve bazı Pasifik Okyanusu adalarına yönelik tsunami uyarısı ve tahliye kararları verilmiştir.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, deprem ve tsunamiden etkilenen ülkeler tarafından, şu ana kadar herhangi bir uluslararası yardım çağrısı yapılmadığı bilgisi alınmıştır.

Gelişmeler AFAD Başkanlığımız tarafından takip edilmektedir" ifadelerine yer verildi.

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