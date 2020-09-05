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Dünya

Rusya'daki Ebeko Yanardağı yeniden harekete geçti

Rusya'da geçtiğimiz Haziran ayında hareketlilik yaşanan Ebeko Yanardağı tekrar harekete geçerek kül püskürttü.

IHA05 Eylül 2020 Cumartesi 20:34 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 20:34
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Rusya’nın Kamçatka Yarımadası’ndaki Sahalin bölgesinde bulunan Ebeko Yanardağı’nda yeniden hareketlilik başladı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı (EMERCOM) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın kül püskürtmeye başladığı ifade edilerek, kül bulutlarının 3,5 kilometreye kadar yükseldiği aktarıldı. 

Bakanlık, şu ana kadar yanardağın yakınında bulunan Severo ve Kurilsk şehirlerinde tehlike oluşturacak bir durumun yaşanmadığını duyurdu. Acil Durumlar Bakanlığı, bölgede sülfat kokusunun da bulunmadığını ifade ederek, bölge nüfusunun olağanüstü bir durumda bilgilendirileceğini açıkladı.

Haziran ayında da hareketlilik gözlenen deniz seviyesinden 4 kilometre yükseklikteki Ebeko Yanardağı’nda ilkbahar mevsiminde patlama meydana gelmişti. Yaşanan patlama ile yeryüzüne çıkan lavlar, 5 kilometre mesafeye kadar yayılmıştı.

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