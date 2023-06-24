Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp cevap vermek için harekete geçtiklerini duyurdu.

Prigojin, Telegram kanalından paylaştığı videoda, Ukrayna'daki savaşa ilişkin dünya gündemini sarsacak açıklamalarda bulundu, Rus ordusuna başkaldırdı.

CNN Türk canlı yayınında konuşan İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Gürsel Tokmakoğlu, Rusya'daki sürece dair önemli açıklamalarda bulundu.

Gürsel Tokmakoğlu'nun açıklamaları şöyle:

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin Putin'in adını öne çıkarmadı. Daha çok askeri yapı içerisinde Savunma Bakanı ile bir sorunu olduğunu ifade etti. Esasında baktığımızda karşımızda olan tablo şuydu... Kış aylarında harekatın can damarını Bahmut'un üzerine çıktılar. Bir ilçe üzerinde ne kadar bu kadar stresli bir hareket oluyor diye sorduk. Prigojin de o dönem de 'Bana silah vermiyorlar. Bana karşı bakanlık içeriisnde kimseler var' dedi. Burada bir huzursuzluk olduğu belliydi.

"HAPİSHANELERDEN BELLİ GRUPLAR ÇIKARILDI"

Geçtiğimiz hafta biz bu eylemleri bekliyorduk. Putin'in ne yapacağını merak ediyorduk. Ortada bir problem ve öteden beri biliniyor. Wagner grubundan çok sayıda kişinin Bahmut'ta öldüğünü biliyoruz. Onu ikmal etmek için hapishanelerden belli grupların çıkarıldığını biliyoruz.

BAHMUT'TA TUZAK MI?

Bir ay kadar Şoygu cephede bulundu. Onun cephede bulunması bile manidardı. Bu sıkışıklığın içerisinde şu soru soruldu...

Acaba Şubat ayında Prigojin devre dışı bırakmak için Bahmut'ta mı tuzağa mı çekildi... Ama biz neden bunları konuştuk. Bir savaş yapılıyor ki 17 aylardayız... Rusya'nın taaruzundan, başarısından bunları konuşmak yerine, neredeyrse şubattan beri bir Wagner aldı yürüdü.

Prigojin kendini ön plana çıkarmayı çok seviyor. Sosyal medyayı kullanmayı çok seviyor. Wagner sanki her şeye hakimmiş gibi bakıyoruz olaya. Batı propaganda birimleri onlar da böyle bir zaaf noktasını yakaladılar. Wagner aşağı, Wagner yukarı... Bütün bunlar karşısında Puin sessiz kaldı. Bugün karşı karşıya kalınan tablo içerisinde özel birlikler, Prigojin'i yakalamakla ilgileniyor. Düzenli orduyla karşı karşıya kalan bir yapıdan bahsediyoruz. Burada bir kasıttan söz ediliyor. Niye kasıt olsun ki.. Bir savaş yapılıyor, en istenmeyen şey isyandır. Peki Putin bunlara neden izin verdi? Büyük bir devletten bahsediyoruz. Kendi usullerine göre, savunma hatlarındaki durumunu tekrar gözden geçirecektir. Buradaki birkaç ayı geçirmeye çalışacak. Tam da bu arada Ukrayna karşı saldırıyı yoğunlaştırmak istiyor.

"RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINDA HER ŞEY TERSİNE DÖNEBİLİR"



Ukrayna hızlı bir gedik bulup ilerlerse, Karadeniz'e doğru, kısa bir yol var orada. Ukrayna o kısa yolu ele geçirirse bugüne kadar konuştuğumuz her şey tersine dönecek. Cephe bakımından söylüyorum. Şimdi Batı da bunu provoke edecek her şeyi yapıyor. Baskıyı kim daha iyi yönetirse o kazanır. Şu anda Moskova kıskaçta.