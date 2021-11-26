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Dünya

Rusya'daki maden yangınında ölü sayısı 52'ye yükseldi

Rusya'nın Kemerovo bölgesinde bulunan kömür madenindeki yangında 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA26 Kasım 2021 Cuma 00:47 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 00:47
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Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıktığı anımsatılarak, yangın ve oluşan duman nedeniyle 239 kişinin tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada yangın nedeniyle 52 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilerek, ölenlerin arasında kurtarma ekibinden kişilerin de bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Kemerovo'daki kömür madeninde yaklaşık 250 metre derinlikte yangın çıkmış, 239 kişi tahliye edilmiş, en az 11 kişinin öldüğü, 45 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hayatını kaybedenlerin aileleri için taziye mesajı yayımlamıştı.

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