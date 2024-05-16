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Dünya

Rusya'daki terör saldırısında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 'Crocus City Hall' konser salonunda düzenlenen terör saldırısıyla ilgili 8 şüphelinin tutukluluk süresi 22 Ağustos'a kadar uzatıldı.

AA16 Mayıs 2024 Perşembe 21:52 - Güncelleme:
Rusya'daki terör saldırısında şüphelilerin tutukluluk süresi uzatıldı
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Basmanniy Bölge Mahkemesinde, 22 Mart akşamı düzenlenen terör saldırısıyla ilgili duruşma yapıldı.

Davanın gizli olması dolayısıyla halka kapalı yapılan duruşmada, saldırıya ilişkin gözaltına alınan şüphelilerden 8'inin 22 Ağustos'a kadar tutuklu kalmasına karar verildi.

MOSKOVA'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Moskova'da "Crocus City Hall" konser salonunda 22 Mart akşamı silahlı kişilerce terör saldırısı düzenlenmişti.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, saldırganların otomatik silahlarla salonda rastgele ateş açtıkları görülmüştü.

Terör saldırısında 144 kişinin yaşamını yitirdiği açıklanmıştı.

Saldırıya ilişkin 12 kişi 3 ay süreliğine tutuklanmıştı.

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