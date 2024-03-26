İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Mart 2024 Salı / 17 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1751
  • EURO
    34,9158
  • ALTIN
    2245.72
  • BIST100
    9029.38
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Rusya'daki terör saldırısında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi: Moskova'yı savaş alanına çevirmişlerdi
Dünya

Rusya'daki terör saldırısında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi: Moskova'yı savaş alanına çevirmişlerdi

Rusya'nın Moskova bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıyla ilgili 3 kişi daha tutuklandı. Terör saldırısıyla bağlantılı tutuklu sayısı 7'ye yükseldi

iha26 Mart 2024 Salı 05:30 - Güncelleme:
Rusya'daki terör saldırısında tutuklu sayısı 7'ye yükseldi: Moskova'yı savaş alanına çevirmişlerdi
ABONE OL

Rusya'da terör örgütü DEAŞ tarafından Moskova bölgesindeki Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna düzenlenen saldırıda yeni şüpheliler tutuklandılar. Moskova'daki Basmanny Bölge Mahkemesi'nde 3 kişi daha hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, İsroil İslomov, Aminçon İslomov ve Dilovar İslomov'un 22 Mayıs tarihinde görülecek duruşmaya kadar tutuklu kalmasına karar verdi.

Rus basınında yer alan haberlerde, tutuklanan 3 kişinin iki erkek kardeş ve babaları olduğu belirtilerek, Dilovar İslomov'un Rusya vatandaşı olduğunu ve taksi şoförü olarak çalıştığı aktarıldı.

Haberlerde, Dilovar Islomov'un teröristlerin olay yerinden kaçtığı otomobilin önceki sahibi olduğu ve otomobili geçtiğimiz ay sattığı ifade edildi.

Saldırıyla ilgili tutuklu sayısı 7'ye yükselirken, saldırının failleri Dalerdjon Barotoviç Mirzoyev, Saidakram Raçabalizod, Şamsidin Fariduni ve Muhammedsobir Fayzov dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

TERÖR SALDIRISINDA CAN KAYBI 139'A YÜKSELDİ

Rusya Soruşturma Komitesi Başkanı Alexander Bastrykin, saldırıdan yaralı olarak kurtarılan 2 kişinin hastanede hayatını kaybettiğini belirtmiş, saldırıdaki can kaybının 139'a yükseldiğini açıklamıştı. Saldırı hakkında devam eden soruşturmaya değinen Bastrykin, "Soruşturmanın ilk sonuçları, saldırının dikkatlice planlandığını ve hazırlandığını gösteriyor" demişti.

Terör saldırısında ölen 139 kişiden 3'ü çocuk olmak üzere 75'inin kimliği belirlenirken, 40 kişinin vurularak, 2 kişinin hem vurularak hem bıçaklanma sonucu ve 45 kişinin ise yangın sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.