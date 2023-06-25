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Dünya

Rusya'daki Wagner krizinin ardından Çin'den ilk açıklama

Rusya'da Wagner Grubu'nun isyanıyla ilgili Çin tarafından yapılan ilk açıklamada, “Pekin'in Rusya'da istikrarın korunmasını desteklediği” belirtildi.

IHA25 Haziran 2023 Pazar 17:37 - Güncelleme:
Rusya'daki Wagner krizinin ardından Çin'den ilk açıklama
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Wagner Grubu'nun kısa süreli isyan sonrası Rusya'ya bir destek de Çin'den geldi. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Wagner Grubu'nun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı isyanın "Rusya'nın iç meselesi" olduğu belirtilerek, "Çin, dostane komşu ve yeni dönemde kapsamlı stratejik ortak olarak, Rusya'nın ulusal istikrarını korumasını ve kalkınma alanında daha çok ilerleme sağlamasını desteklemektedir" denildi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko ile Çin Dışişleri Bakanı Qin görüştü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, bugün Çin'in başkenti Pekin'de Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang ile bir araya geldi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Çin, Rusya'nın 24 Haziran olaylarıyla ilgili olarak ülkedeki istikrarı destekleme çabalarına ve ülkenin uyum ve refahını ilerletmesine desteğini açıklamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın görüşmeye ilişkin açıklamasında ise, görüşmede Çin-Rusya ilişkileri ile her iki tarafı ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meselelerin ele alındığı bildirildi.

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