Rusya'daki Yanardağ patlaması nedeniyle Alaska'da uçuşlar ertelendi

Rusya'nın Kamçatka Bölgesi'ndeki en aktif yanardağ olarak bilinen Shiveluch Yanardağı'nın yaklaşık 6 ay sonra 11 Nisan'da yeniden harekete geçmesi hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Alaska Havayolları tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin Alaska eyaletindeki bazı uçuşların yanardağın patlamasının ardından gökyüzünü kaplayan kül bulutları nedeniyle askıya alındığı kaydedildi. Yerel saatle 07.00 itibarıyla en az 23 uçuşun ertelendiğini belirten Alaska Havayolları yetkilileri, "Kül bulutlarını, hareketlerini ve zamanlamasını takip ediyoruz. Daha fazla uçuşu iptal etmek zorunda kalabiliriz" ifadelerini kullandı.

SON 60 YILIN EN BÜYÜK KÜL İSTİLASI



Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Birimi Volkan Bilim ve Sismoloji Enstitüsü Müdürü Aleksey Ozerov, Kamçatka'da hayatı felç eden kül istilasına ilişkin yaptığı açıklamada, bölgeye yayılan küllerin 6-8 santim kalınlığına ulaştığını ve bunun en son 1964 yılında yaşandığını duyurmuştu. Son 60 yılın en büyük kül istilasına karşı yerel yönetimlerden açıklama gelmemişti.