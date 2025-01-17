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Dünya

Rusya'dan 2 ülkeye ''TürkAkım'' suçlaması: Saldırıda onların rolü var

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan kompresör istasyonuna saldırı girişiminin, ABD ve İngiltere'nin yönlendirmesiyle yapıldığını savundu.

AA17 Ocak 2025 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Rusya'dan 2 ülkeye ''TürkAkım'' suçlaması: Saldırıda onların rolü var
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TASS haber ajansına göre, Rusya'nın BM Temsilcisi Nebenzia, BM Güvenlik Konseyinin Ukrayna konulu toplantısında konuştu.

Moskova'nın, TürkAkım boru hattına gaz sağlayan kompresör istasyonuna yapılan saldırıya ilişkin görüşüne yönelik Nebenzia, "AB'yi, ABD'den gelen pahalı sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) bağımlı hale getirmekle ilgilenen Washington ve Londra'nın yönlendirmesiyle, TürkAkım altyapısına saldırı yapıldığına inanmak için her türlü sebebimiz var." ifadesini kullandı.

Nebenzia, bu ülkelerin, 2022'de Kuzey Akım hattına yapılan bir saldırıda uluslararası soruşturma başlatılmasını da engellediğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) bulunduğu saldırı girişiminin püskürtüldüğünü bildirmişti.

TürkAkım boru hattı, Rus gazının Avrupa'ya taşınmasını sağlayan faal tek boru hattı konumunda bulunuyor.

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