Dünya

Rusya'dan ABD mesajı: Burevestnik füzesi ilişkilere zarar vermez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip sınırsız menzilli 'Burevestnik' seyir füzesine ilişkin gelişmelerin, halihazırda asgari düzeydeki Rusya-ABD ilişkilerine zarar vermeyeceğini söyledi.

27 Ekim 2025 Pazartesi 13:53
Rusya'dan ABD mesajı: Burevestnik füzesi ilişkilere zarar vermez
Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD ile ilişkilerin düzelmesi için gerekli sürecin, Washington'un attığı adımlar nedeniyle aksadığını belirten Peskov, "Bununla birlikte, öncelikle kendi çıkarlarımızı göz önünde bulunduracak şekilde, ilişkilerin iyileştirilmesine açık kalmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ürettiği ve dün testlerinin tamamlandığı duyurulan "Burevestnik" füzesine ilişkin de konuşan Peskov, "Moskova ile Washington arasındaki ilişkileri daha da gerginleştirebilecek veya gerginleştirmesi gereken hiçbir şey yok. Özellikle de bu ilişkiler zaten en düşük seviyedeyken. Şimdiye kadar, bu ilişkileri durgunluk halinden çıkarmak için sadece ilk temkinli adımlar atılmış durumda." diye konuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer enerjili fırlatma sistemine sahip olan sınırsız menzilli "Burevestnik" seyir füzesinin testlerinin tamamlandığını dün açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Rusya'nın yeni nükleer füze test etmek yerine Ukrayna savaşını sonlandırması gerektiğini söylemişti.

  • Kremlin Sözcüsü
  • Burevestnik Füzesi
  • Rusya-ABD İlişkileri

